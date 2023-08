Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a avut azi o intrevedere cu managementul companiei Azomures, in perspectiva demararii procedurilor de dezvoltare a infrastructurii Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Referitor…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea a anuntat, vineri, la Targu Mures, ca a vizitat Fabrica de Zahar din Ludus, care a contractat deja jumatate din productia de sfecla de zahar de care are nevoie si ca are credinta ca,

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a anuntat, vineri, la Targu Mures, ca a vizitat Fabrica de Zahar din Ludus, care a contractat deja jumatate din productia de sfecla de zahar de care are nevoie si ca are convingerea ca, incepand din luna octombrie, in acest oras…

- Ministrul Economiei, Stefan-Radu Oprea, are credinta ca, incepand cu luna octombrie, romanii vor vedea ca fabrica din Ludus va produce din nou zahar din sfecla de zahar produsa in tara.

- Fostul ministrul al Finanțelor, Orlando Teodorovici, se declara total nemulțumit de actualul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ștefan Radu Oprea, despre care spune ca este slab pregatit in privința turismului. Mai mult, il considera „groparul” economiei romanești. Orlando Teodorovici…

- ”Trenul reprezinta o optiune foarte buna atunci cand alegi ca destinatie litoralul romanesc. Un tren interregio din Gara de Nord, Bucuresti, ajunge la Constanta in mai putin de doua ore si jumatate. Astazi, pentru ca se efectueaza lucrari de intretinere la podul de la Cernavoda, durata drumului cu masina…

- Prin proiectul Romvolt care presupune construirea unei fabrici de baterii electrice de ultima generatie, la Galati, Romania face tranzitia de la un stat consumator la unul producator de celule de baterii pe litiu-ion, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea,…

- Fabrica de zahar din Luduș a fost autorizata in urma cu cateva saptamani pentru a procesa sfecla de zahar, iar directorul executiv al Direcției Agricole Mureș, Ileana Gușatu, spera sa se reia producția din toamna, scrie Radio Targu Mureș. Și reprezentanta companiei, spune ca se fac reparații pentru…