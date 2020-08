Stiri pe aceeasi tema

- India va investi 1.46 trilioane de dolari in aproximativ 7.000 de proiecte de infrastructura. Premierul spune ca India vrea sa aiba o productie de sine statatoare. FMI a prezis o scadere istorica a economiei Indiei, cu o revenire in 2021, potrivit Mediafax, citat de digi24.ro.

- Shah, unul din colaboratorii apropiati ai premierului Narendra Modi, este cel mai inalt oficial indian testat pozitiv la coronavirus pana acum. Ministerul pe care il conduce s-a aflat in prima linie a combaterii epidemiei. Un purtator de cuvant al institutiei nu a fost in masura sa comenteze anuntul.…

- Autor: Adrian SEVERIN Istoria ne spune ca rețeta cea mai sigura a ieșirii din crizele sistemice este razboiul. Tot ea ne arata ca atunci cand o noua putere regionala sau globala se ridica și iși reclama locul la masa protagoniștilor ordinii mondiale, prima reacție a mesenilor este sa se coalizeze impotriva…

- Cel putin 32 de persoane au fost ucise de fulgere in statele Bihar si Uttar Pradesh din nordul Indiei in timpul unor furtuni musonice, au anuntat sambata oficialii indieni si companiile mass-media locale, relateaza DPA.

- Yoga contribuie la construirea unui "scut" imunitar impotriva noului coronavirus, a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi, in contextul in care epidemia de COVID-19 se extinde in aceasta tara cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, informeaza AFP. "Stim cu totii ca pana acum nimeni in lume…

