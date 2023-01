Orice licitație lansata pentru achiziția de gaze naturale va fi raportata la Comisia Europeana. In cazul in care cantitațile cumparate afecteaza obiectivele privind siguranța aprovizionarii și solidaritatea energetica, tranzacțiile vor fi oprite. UE a decis, printr-un Regulament adoptat la sfarșitul anului trecut, cu achizițiile comune de gaze trebuie sa primeze, insa Romania, care iși produce […] The post In numele solidaritații. Achizițiile de gaze se vor face doar cu permisiunea Comisiei Europene first appeared on Ziarul National .