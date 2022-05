Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua saptamani, in Romania au intrat in total 319.969 de refugiati ucraineni si au iesit 234.369, informeaza miercuri, 9 martie, Politia de Frontiera . Astfel, numarul cetatenilor ucraineni ramasi in tara a ajuns la 85.600. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera…

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceperea razboiului declansat de Rusia a ajuns la 195.848, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat 28.235 de cetateni ucraineni, informeaza sambata dimineata Politia de Frotiera, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8% fata de ziua precedenta. Numarul total al cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a ajuns la 167.613, informeaza News.ro."In data de 03.03.2022,…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- Politia franceza a interceptat in noaptea de marti spre miercuri 14 ucraineni membri ai Legiunii Straine care plecasera spre granita ucraineano-poloneza, insotiti de alti 13 voluntari civili, a declarat agentiei EFE un purtator de cuvant al armatei franceze. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…