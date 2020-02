Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure de suprafata, cu magnitudini intre 2 si 2,7 pe Richter s-au produs joi dimineata in judetul Vaslui, scrie Agerpres. Primul seism, de 2,1 pe scara Richter, s-a produs la ora locala 4:34, la adancimea de 7 kilometri, la 42 km sud de Iasi, 48 km nord-est de Bacau, 109 km vest de Chisinau…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. O serie neobișnuita de cutremure in aceasta dimineața in Vaslui, Romania, toate de mica adancime. Ultimul seism a avut loc cu puțin timp in urma, la ora 09:00, și a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter, fiind localizat la adancimea de 9 kilometri. Cutremurul…

- In cazul in care Romania va inregistra cazuri suspecte, acestea vor fi dirijate inițial catre Institutul „Matei Balș”, unde vor fi izolate intr-o secție speciala.„La Institutul „Matei Balș” pot fi tratați pacienții cu coronavirus, daca vom avea și in Romania cazuri. De asemenea, se dorește sa fie…

- INCREDIBIL… Cel mai grav caz de difuzare a pestei porcine africane vazut pana acum in Romania este din județul Vaslui! Un crescator de porci, unde exista suspiciunea de prezența a pestei porcine, confirmata de Laboratorul Sanitar Veterinar (LSV) Iași, a vandut pe site-ul OLX peste 40 de porci in toata…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au retinut si predat autoritatilor competente un barbat cu cetatenie romana si a Republicii Moldova, cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni cu violenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri,…