În numele copiilor care sînt numiți proști! "Copil, 5 ani. 2 ore blestemate invațam litera "B", trecem la "C", iar dupa o jumatate de ora el a UITAT deja "B". E o prostie? Sau la doctor?" Astfel de postari vad pe rețelele de socializare/aud pe platforme mereu. Nu pot sa tac. Nu pentru ca sint psiholog pentru copii. Nu pentru ca sint profesor cu experiența. Nici macar nu sint o mama cu experiența - copilul meu și nici doi ani nu are! E mult Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, duminica, redeschiderea scolilor, argumentand ca acest lucru nu va influenta raspandirea coronavirusului. „Scoli deschise pentru copii, nu doar pentru alegeri! Guvernarea Iohannis-Orban tine scolile inchise, total invers fata de restul Europei civilizate. Dar…

- Ambasadorul Statului Israel in Romania a oferit 25 de tablete copiilor din programele Hope and Homes for Children, in cadrul unei vizite in Baia Mare Excelenta Sa, domnul David Saranga, Ambasadorul Statului Israel in Romania, a vizitat ieri mai multi beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children…

- 7 acțiuni in trafic, 150 de mașini oprite și verificate și 29 de sancțiuni aplicate. Acestea sunt cifrele din ultimele trei luni in care polițiștii clujeni au desfașurat acțiuni de sancționare a șoferilor care nu respecta prevederile legale cu privire la transportarea copiilor in mașina. Acțiunile au…

- La Botosani, creste numarul de paturi pentru tratarea copiilor infectati cu virusul SARS-CoV-2. Directia de Sanatate Publica a avizat Spitalul Judetean de Urgenta sa creeze noi saloane pentru tratarea copiilor confirmati si suspecti de imbolnavire. Potrivit corespondentei RRA Gina Poienaru, pe trei…

- Andaluna Bogdan, internata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj cu fetita ei de 1 an descrie calvarul prin care trece si recomanda purtarea mastii. Redam postarea publicata pe facebook, preluata de la adevarul.ro: „De citit, recitit, rumegat si dat mai departe, mai ales pentru bipezi ce fac umbra…

- Organizația Națiunilor Unite spune ca, fara mai multe eforturi de combatere a deceselor care ar putea fi prevenite ale copiilor, 48 de milioane de copii cu varsta sub cinci ani ar putea muri intre 2020 și 2030 la nivel global, avertizeaza un nou raport. Organismul global a declarat anul trecut ca 5,2…

- Redeschiderea scolilor in plina epidemie de coronavirus a starnit numeroase discutii legate de siguranta copiilor si masurile necesare pentru protejarea sanatatii elevilor si a cadrelor didactice. Parintii sunt ingrijorati de riscurile crescute de imbolnavire legate de reintrarea in colectivitate a…