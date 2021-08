IN NUMAI 24 DE ORE! Val de premise de conducere retinute de politistii rutieri

Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNE „BLITZ” PE LINIE RUTIERA Polițiștii rutieri din Valcea au acționat in perioada 26 iulie- 1august a.c., pentru depistarea și sancționarea conducatorilor auto care incalca normele rutiere in vigoare. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat in județul…

- Social Sancțiuni contravenționale de peste 170.000 lei și 29 de permise de conducere reținute in ultimele zile august 2, 2021 11:07 Duminica dimineața, in jurul orelor 01:00, un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Peretu, conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nici…

- In ultimele 24 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au desfasurat actiuni pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie.Astfel, pentru abaterile constatate, politistii au aplicat 82 de sanctiuni contraventionale,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat activitatile de prevenire si combatere a indisciplinei in trafic si au aplicat 140 de sanctiuni contraventionale cu o valoare de peste 39.000 de lei. Politistii rutieri din cadrul Biroului Rutier Ramnicu Sarat, au…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, astfel au fost aplicate 122 de sanctiuni contraventionale si retinute 20 de permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce.…

- In aceasta saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 167 de sanctiuni contraventionale si au retinut 23 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Politistii…

- Intr-o singura zi din saptamana ce tocmai s-a incheiat, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 191 de sanctiuni contraventionale si au retinut 40 de permise de conducere ca urmare a abaterilor…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri constanteni. Politistii rutieri au retinut 38 de permise de conducere, dintre care 21 pentru depasirea limitei de viteza legala cu peste 50 km h.In perioada 14 16 mai a.c., politistii formatiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…