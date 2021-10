În noua sa piesă, în vremuri de derivă, Smiley se întreabă „Până când” Smiley lanseaza „Pana cand”, o piesa-intrebare in ton cu vremurile, care aduna in notele și versurile ei derivele, fricile și apasarile perioadei pe care o traverseaza acum omenirea. „Este, in aceste timpuri, un preaplin de emoții pe care fiecare dintre noi il manifesta cum simte, cum poate, cum știe. Unii oameni scriu, alții plang sau se plang, unii urla, alții studiaza, unii acționeaza sau construiesc. Noi, artiștii, avem la indemana muzica pentru a exprima ceea ce simțim. Astfel, ne alinam pe noi și, speram noi, ii alinam și pe alții”, povestește Smiley despre esența noii sale piese. Inspirata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

