- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea ca Baza Pro Rapid sa ajunga in administrarea sa pentru a putea face investitii in reabilitarea si modernizarea bazei. „Reabilitam Baza Sportiva Pro Rapid. Anul trecut, fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca in locul Bazei Pro Rapid un complex…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca a dat bani pentru salariile de la Romprest, dupa ce compania de salubritate a motivat ca nu mai are bani de salarii si combustibil din cauza facturilor neplatite de Primaria Sectorului 1. „Am transferat astazi catre Romprest suma de 14 milioane lei pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Adapostul Odai va fi preluat de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), finantarea fiind asigurata de Primaria Capitalei pentru 1-2 luni, urmand a fi gasite „solutii pe termen lung”. „In contextul problemelor care au aparut…

- Reorganizarea Politiei Locale si digitalizarea atribuirii locurilor de parcare de resedinta, pe ordinea de zi a sedintei de astazi a Consiliului Local Sector 1 Consiliul Local al Sectorului 1 se va reuni astazi, 03 februarie 2021, intr-o sedinta extraordinara convocata de indata pentru a dezbate trei…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a solicitat Avocatului Poporului sa iși exprime un punct de vedere pe tema șantierelor ilegale din Sectorul 1 aparute in ultimii ani, care distrug cladiri de patrimoniu valoroase sau zone verzi ale Capitalei. ”In ultimii ani, in Sectorul 1, au aparut o serie…

- Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 din București a aprobat un proiect care vizeaza implementarea unui program de voluntariat. Edilii vor apela la voluntari pe care ii vor folosi in diferite domenii de activitate, precum asistența sociala, educația, sanatatea și sportul. Primaria Sectorului…

- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, a anunțat marți ca s-a sesizat in legatura cu gunoiul din Sectorul 1 și a intreprins demersuri pe langa Primaria de sector in legatura cu asigurarea serviciilor de salubrizare. ”Avand in vedere informatiile prezentate in mass-media privind situatia…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca "ne dorim ca locuitorii din Sectorul 1 sa nu petreaca sarbatorile cu gunoiul pe strada. Acesta este termenul pe care ni-l propunem".Primaria sectorului 1 a inceput luni dimineața acțiunea de strangere a gunoaielor, cu deșeurile din Piața Matache.Daca…