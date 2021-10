În noua fabrică din Cordun (Neamț), Soceram produce BCA la calitate germană Compania Soceram a finalizat construirea fabricii de producere BCA din localitatea Cordun, județul Neamț, dupa o investiție de peste 20 milioane de euro. Capacitatea unitații este de 450.000 mc/an insa strategia investiționala continua cu dezvoltarea unor noi și moderne capacitați intr-o alta zona a țarii. In acest sens a fost obținuta Autorizația de Construire, au fost contractate echipamentele și elaborate documentațiile de proiectare in vederea demararii lucrarilor de realizare a unei noi fabrici de producere BCA, cu capacitate marita de 550.000 mc/an și tehnologie SMART, in județul Gorj.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

