In noiembrie am putea avea 25.000 de cazuri pe zi. Șefa CNSCBT: Vaccinarea ramane primul lucru pe care il putem face Romania ar putea ajunge in luna noiembrie la 25.000 de cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pe zi. Scenariu dur a fost avansat de catre șefa Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din Institutul de Sanatate Publica, dr. Adriana Pistol, care a explicat la Digi24 ca e nevoie ca vaccinarea sa avanseze […] Citește In noiembrie am putea avea 25.000 de cazuri pe zi. Șefa CNSCBT: Vaccinarea ramane primul lucru pe care il putem face in Alba24 .