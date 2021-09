Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a intreprins lovituri aeriene asupra Fasiei Gaza duminica dimineata, dupa ce baloane incendiare au fost lansate dinspre enclava palestiniana asupra teritoriului israelian, informeaza AFP. "Raidurile au vizat un complex militar al Hamas, utilizat pentru fabricarea de arme…

- Avioane israeliene au lovit, sambata seara, tinte Hamas din Gaza, a anuntat armata, pe fondul escaladarii ostilitatilor dupa un schimb de focuri ce a avut loc peste granita si in care au fost raniti un soldat israelian si 41 de palestiniei, dintre care doi se afla in stare critica, scrie The Guardian.

- Organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul si gruparea armata palestiniana Hamas de 'presupuse crime de razboi' in cursul confruntarilor din luna mai inspre si dinspre Fasia Gaza, relateaza France Presse. In perioada 10-21 mai, miscarea fundamentalista Hamas,…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a arestat ''intre 20 si 30 de studenti palestinieni care apartin'' miscarii islamiste Hamas si sunt implicati in ''activitati teroriste'', transmite AFP. Potrivit unor surse palestiniene, studenti ai Universitatii Bir Zeit din Cisiordania au fost arestati…

- Filmarile facute publice de armata israeliana arata mai multe imagini din cabina de pilotaj, „Roof knocking” (practica sa de a arunca dispozitive neexplozive sau cu randament redus pe acoperișurile țintei casele civile) precedand atacurile asupra mai multor locații. Potrivit unei declarații…

- Israelul a lansat, in noaptea de marți spre miercuri, raiduri aeriene impotriva unor ținte Hamas din Fișia Gaza, dupa ce de aici au fost trimise catre teritoriul israelian baloane incendiare. In Gaza City au fost auzite explozii in primele ore ale zilei de miercuri, relateaza BBC. Armata israeliana…

- Explozii și bubuituri au rasunat toata noaptea de marți spre miercuri. Israelul și gruparea Hamas au reluat conflictul armat, la mai puțin de o luna de la armistițiul incheiat la 21 mai. Armata israeliana a lansat raiduri aeriene impotriva unor ținte Hamas din Fașia Gaza, dupa ce de aici au fost trimise…

- Armata israeliana a anunțat ca a atacat ținte Hamas in Fașia Gaza, miercuri dimineața, in replica la lansarea de baloane incendiare din teritoriul controlat de gruparea islamista și care au produs incendii in partea sudica a statului evreu.