În noaptea de duminică spre luni: Gala Globurilor de Aur 2021 Cea de-a 78-a ediție a Galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni – de la ora 3:00, ora Romaniei și este organizata in condiții speciale, de pandemie. Ceremonia prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler este importanta, deoarece de obicei acest eveniment important al cinematografiei prefațeaza Oscarurile. Ceremonia se va desfașura virtual, in doua locații: la Los Angeles și la New York. Michael Douglas impreuna cu soția Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Kate Hudson, Margot Robbie se numara printre starurile care vor anunța caștigatorii. Lungmetrajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 78-a ediție a Globurilor de Aur este programata pe 28 februarie. Nominalizarile au fost anunțate la inceputul lunii februarie, iar la categoria cel mai bun film – drama, lupta se va da intre Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Mank, Primising Young Woman și The Father. Cum arata lista favoritelor…

- Au fost anuntate nominalizarile la cea de-a 78-a editie a premiilor Globul de Aur. Netflix domina competiția cu 42 de nominalizari pentru productiile sale, transmite Variety. Printre principalele productii din categoria filmelor cinematografice se numara “The Father”, “Mank”, “Nomadland”, “Promising…

- „Mank” a primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, care se vor decerna pe 28 februarie. Producția va concura la 6 categorii, inclusiv la „cel mai bun film dramatic”. Un alt lungmetraj realizat de Netflix, „The Trial of the Chicago 7”, ocupa locul al doilea in clasamentul productiilor nominalizate,…

- Lungmetrajul „Mank”, produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria „cel mai bun film dramatic„. Filmat in alb negru de regizorul…

- Lungmetrajul "Mank", produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film dramatic", informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Lungmetrajul ‘Mank’, produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria ‘cel mai bun film dramatic’, informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Irina-Margareta Nistor, critic de film, și Mihai Chirilov, directorul artistic al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), arata cum s-a reflectat anul pandemiei in producția cinematografica.Pandemia de COVID-19 ne-a schimbat total viața și, odata cu munca de acasa și izolarea, a schimbat…

- Cand regizorul David Fincher a cooptat-o costumiera Trish Summerville, pentru noul sau film Mank – un biopic despre scenaristul Herman J. Mankiewicz și despre dezvoltarea scenariului pentru „Citizen Kane” din 1941 – știa ca va fi cea mai provocatoare sarcina din cariera sa. Summerville, care a lucrat…