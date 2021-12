În noaptea de 5 spre 6 decembrie: V-ați pregătit ghetuțele? Cum e așteptat Moș Nicolae la noi și în lume An de an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, atat copiii, cat și oamenii mari știu ca trebuie ca ghetuțele sau cizmulițele trebuie sa fie lustruite, deoarece Moș Nicolae vine sa aduca daruri celor cuminți. In traditiile romanesti, Mos Nicolae apare, in noaptea dinspre 5 spre 6 decembrie, pe un cal alb (un fel de trimitere la prima zapada care cade la inceputul iernii). In popor se crede ca Moșul iși scurtura barba sura in ziua de 6 decembrie, cand este sarbatorit, și incepe sa ninga. Iar daca nu ninge, inseamna ca Sfantul Nicolae a intinerit! Exista si obiceiul sa se puna in apa, in aceasta noapte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Povestea sfântului Nicolae este o combinație de istorie și mit, de generozitate și violența și de deznadejde transformata în speranța. Puțini sfinți au fost atât de iubiți și puțini poarta atât de multe tradiții, credințe și legende. În articol puteți citi despre viața…

- Mulți oameni se considera meteosensibili, iar specialiștii avizați in domeniu susțin faptul ca exista o corelație clara intre sentimentele oamenilor si … vremea de afara. Ei bine, artista Jessie, impreuna cu echipa DeMoga Music au surprins perfect acest lucru, lansand piesa „Regret” chiar inaintea inceputului…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi predominant inchisa, cu un cer innorat, in special in sudul și in estul țarii. In primele ore ale dimineții și seara, ceața abundenta va persista, fiind insoțita de burnița și pe alocuri de precipitații slabe sub forma de ploaie. In restul țarii, meteorologii anunța…

- Teiusul, un oras cu 7.000 de locuitori din Alba, Transilvania, detine unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Romania. Datorita acestuia statut, orasul a ajuns sa aiba inca de la la 1871 o gara de calibrul Clujului sau Aradului.

- Nu putem vorbi despre o istorie la propriu a comunismului in Romania fara a partaja acest segment de istorie in istorii pe diverse paliere de cercetare. Aceste istorii vin in final sa insumeze ceva din istoria acestei epoci. Studiul este inepuizabil nu neaparat documentar.

- Vikingii din Groenlanda sunt primii europeni care au ajuns in America si au trait intr-un sat din Newfoundland (Canada) exact in urma cu 1.000 de ani, potrivit unei cercetari publicate miercuri, relateaza NBC. Oamenii de stiinta au considerat multi ani ca vikingii - nume dat scandinavilor de englezi…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 1,3 milioane persoane lucrau anul trecut in domeniul sportului, reprezentand 0,7% din totalul locurilor de munca, cel mai scazut procent de angajati in acest sector fiind in Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- ALERTA alimentara: Supermarketurile din Romania RETRAG un energizant cunoscut contaminat cu oxid de etilena ALERTA alimentara: Supermarketurile din Romania RETRAG un energizant cunoscut contaminat cu oxid de etilena Marile rețele de magazine și compania producatoare anunța rechemarea produsului Hell…