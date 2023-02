Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua cutremure au avut loc in Oltenia, Gorj, dupa ora 23. Cel mai mare a fost de 4.1 și s-a produs la ora 23:28, la adancimea de 15 kilometri. Dupa trei minute a urmat un altul de 3.2 pe scara Richter.

- Mai multe cutremure cu magnitudini intre 2 și 4 pe Richter au fost inregistrate in noaptea de marți spre miercuri, avand epicentrul in Gorj, unde timp de doua zile consecutive au fost cutremure resimțite in țara.

- Mai multe cutremure au avut loc in Oltenia, Gorj dupa seismul de 5,7 grade ce a avut loc ieri la ora 15.16. De aseara de la ora 20.00 pana in aceasta dimineata s au inregistrat 20cutremure. Conform specialistilor numarul replicilor ar fi trecut de 50 in doar 15 ore. In ziua de 15.02.2023, 05:28:30 ora…

- Ultima ora, un nou cutremur in Oltenia, in ziua de 14 Februarie 2023, la ora 12:35:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 18km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 144km…

- PATRU REPLICI S-AU PRODUS dupa CUTREMURUL cu magnitudinea de 5.2, produs in OLTENIA, GORJ ce a avut loc la ora 16:58:08 (ora Romaniei), la adancimea de 16.5 km. PRIMA REPLICA In ziua de 13.02.2023, 17:13:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.4, la adancimea…

- "Seismul nu a produs niciun efect sau un impact asupra localnicilor din zona, nu avem astfel de raportari si nu cred ca se va intampla așa ceva. Conform procedurii, colegii de la pompieri trebuie sa iasa in teren și sa verifice zonele ce ar putea fi afectate. Nu sunt seismolog, dar pot sa va spun ca…

- In ziua de 13.02.2023, 17:21:14 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adancimea de 15 km. Citește și: Cutremur de 5,2 in Romania, la Drobeta Turnu Severin s-a resimțit destul de puternic, este posibil sa aiba loc replici Cutremurul s-a produs la 109km…

- Cutremur puternic in Romania, la Drobeta Turnu Severin s-a resimțit destul de puternic, este posibil sa aiba loc replici, in ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cel mai mare cutremur de pana…