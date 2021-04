Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a subliniat ca, in noaptea de 1 spre 2 mai, circulatia persoanelor este permisa doar in cazul participarii la slujbele religioase de Paste, conform Agerpres. „Sunt convins ca milioanele de credinciosi care vor participa la procesiunile religioase vor da dovada…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc, in noaptea de sambata spre duminica, Invierea Domnului. Slujbele incep in aproape toate bisericile din tara dupa ora 19.00, iar pana atunci, credinciosii petrec „Sambata Sfanta” in tacere, meditand la patimirea si moartea lui Hristos. Circulatia…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 - 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia persoanelor…

