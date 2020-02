Stiri pe aceeasi tema

- Cum a reușit China sa-și mareasca rezervele valutare, in ciuda razboiului comercial și a epidemiei cu coronavirus. Are cea mai multa valuta din lume Rezervele valutare ale Chinei au inregistrat o crestere surprinzatoare in luna ianuarie, in contextul in care yuanul chinez s-a apreciat. Creșterea…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna ianuarie, in condițiile in care yuanul chinez s-a apreciat dupa ce Beijingul și Washingtonul au semnat un acord comercial parțial ce a pus pe pauza un conflict comercial ce dura de 19 luni și care a afectat puternic economia globala.

- Dupa ce Iranul a atacat bazele militare ale SUA din orașele Erbil si Anbar din Irak, toate privirile s-au întors catre baza militara aeriana de la Incirlik, Adana, unde nu s-a observat agitatie, potrivit Akșam, citat de Rador.Situata în cartierul Incirlik, la 10 km departare de centrul…

- Compania energetica ruseasca de stat Gazprom a platit companiei similare din Ucraina 2,9 miliarde de dolari pentru a incheia o disputa in justitie vizand costuri de tranzit. Cele doua companii au incheiat recent un acord valabil pentru o perioada pe cinci ani care prevede transportul de gaze naturale…

- Autoritațile din Arabia Saudita au demarat listarea gigantului petrolier Saudi Aramco, cea mai mare și mai profitabila companie din lume. Aceasta strange de la investitori 25,6 miliarde de dolari, astfel ca va depași grupul chinez Alibaba, care a strans 25 de miliarde de dolari in 2014 la listare.Saudi…

- Rezervele valutare administrate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) se ridicau la 33,817 miliarde euro la finele lunii noiembrie, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat la finalul lunii octombrie.Scaderea vine in contextul in care leul a fost sub presiune, iar acesta a bifat mai multe recorduri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie.