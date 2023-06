Un memoriu adresat ministrului Educației, Ligia Deca, de mai multe cadre didactice din județul Neamț scoate in evidența o situație incredibila privind una dintre cele vechi discipline școlare. „In ultimii ani, s-a incercat constant minimalizarea rolului istoriei” Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, in frunte cu inspectorul școlar general impus de PSD, Florentina Luca-Moise (FOTO), a luat, recent, decizia desființarii postului de inspector de istorie, atribuțiile specifice acestui post fiind transferate catre inspectoratul de religie. Practic, in urma acestei decizii, inspectorul…