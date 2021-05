Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta in varsta de 12 ani a fost jignita și agresata in centrul orașului Targu Jiu. Pana sa se ajunga la violențe, cele patru fete se considerau prietene. Scena in care fata era lovita de prietenele sale a fost inregistrata de catre un baiat care se afla cu ele, insa acesta nu a ripostat in vreun…

- Furau exact ce le trebuie pentru a duce o viata de tanar rebel! Bani, bautura, tigari si electronice. Distractia nu dureaza insa mult pentru ca pana la urma ajung in spatele gratiilor, asa cum s-a intamplat cu trei tineri de 18, 20 si 21 de ani din D...

- Nuami Dinescu, cunoscuta și acum ca Tanța a lui Teo, a incercat vreme de aproape un deceniu sa scape de aceasta titulara, scriind chiar o carne cu un titlu care cuprinde asta, intitulata ”Eu nu sunt Tanța”. Dar inainte de a fi, a cunoscut multe alte domenii. Actrița și-a spus povestea in cadrul emisiunii…

- Un nou scandal urmeaza sa izbucneasca in industria manelelor? Florin Salam i-a declarat ”razboi” lui Costi Ionița. Secretul din spatele piesei ”Of, viața mea”. Chiar celebrul manelist a dezvaluit totul in podcast-ul lui Damian Draghici. Nu te-ai fi așteptat la asta.

- Situație absurda dupa salvarea celor doi ursuleți din Biertan. Președinta Asociației “Prietenii Berzelor” Cristian a fost amendata cu suma de 10.000 de lei de catre Garda de Mediu, motivul invocat fiind acela ca ursuleții salvați au fost transportați la Sanctuarul de Urși de la Zarnești fara documente.…

- Colonelul Florin Constantin Timu, șeful Serviciului de Protecție Interna Suceava, ramane in spatele gratiilor. Contestația depusa de acesta la Curtea de Apel București a fost respinsa vineri de judecatorii de drepturi și libertați. O masura similara a fost luata și in ceea ce-l privește pe ...

- Combinatul chimic Chemgas din Slobozia a fost scos la vanzare de lichidator la un pret de 124 de milioane de lei. Chemgas Holding Corporation, parte din grupul Interagro, controlat de omul de afaceri Ioan Niculae, se afla in insolventa din primavara anului trecut, arata Mediafax. Compania…

- Barbatul care și-a ucis soția in luna ianuarie a anului trecut, anume pe șefa Secției Chirurgie a Spitalului Județean Piatra Neamț, și-a primit in sfarșit pedeapsa. Procurorii au decis cați ani va sta barbatul dupa gratii, fiind acuzat de omor calificat cu premeditare.