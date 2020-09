În Mureș, peste 100 de crescători de animale pot primi ajutoare de stat Este vorba de crescatorii de vaci, porci și gaini care, pot depune incepand de astazi și pana la finele lunii, solicitari in acest sens. Masura de sprijin se acorda pe fondul crizei economice generate de pandemia COVID -19. Directorul APIA Mureș, Ovidiu Savașca, precizeaza ca cererile se pot depune numai la sediul județean, insa actele […] The post In Mureș, peste 100 de crescatori de animale pot... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA. Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne a decretat de asemenea interzicerea…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Potrivit datelor prezentate de Directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, Simion Cretu, in Harghita s-au incheiat, pana in prezent, 137 de proiecte in cadrul Programului Operational Regional, in valoare de 155 de milioane de euro si se preconizeaza ca se va ajunge, in final,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe considera ca o masura pentru stoparea taierilor legale de paduri, pe perioada starii de urgența, „nu ar fi benefica pentru oameni, mediu și economie.” Declarația vine in contextul in care in mediul online au aparut o mulțime de imagini cu camioane pline de lemne, iar…

- Masura intra in vigoare in aceasta dimineata si este valabila pana in ziua de 15 iulie. Serbia a declarat vineri stare de urgenta in capitala Belgrad, dupa ce aici s-a inregistrat cea mai mare crestere a numarului cazurilor de infectare cu noul coronavirus din aprilie pana acum. De altfel, turistii…

- Asa sustine Alexandru Stanescu, directorul Muzeului de Etnografie din Brașov. Astazi, este sarbatorita Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea. Alexandru Stanescu: Ia reprezinta adevarate coduri, daca știi sa o citești, mai spune directorul Muzeului de Etnografie: Crestinii…

- Acestea au fost efectuate in ultimele patru zile, in zona Lacului din Noua, dar si in Predeal, Sacele si pe Valea Rașnoavei. Ion Zaharia, purtator de cuvant Inspectoratului Județean de Jandarmerie Brașov: In acelasi timp, in ultimele patru zile, jandarmii au dat sapte amenzi in valoare de 5.500 de lei…

- Masura este temporara și ii vizeaza doar pe cei care au loc de munca și se afla in șomaj tehnic, insa aceștia au fost puși ”la gramada”, impreuna cu programatorii și constructorii. Toate aceste categorii de angajați erau scutiți atat de impozit, cat și de contribuțiile sociale și de sanatate, insa in…