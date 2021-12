Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii sibieni au anuntat risc moderat de producere de avalanse in zonele inalte din Carpatii Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, Bucegi si Tarcu, potrivit buletinului nivometeorologic remis marti AGERPRES. "In ultimele 24 d ore, stratul de zapada a crescut…

- Bradul va fi amplasat, tot pentru prima data, in Piața Teatrului și va avea o inalțime de 15 metri. Zilele acestea va incepe montarea luminițelor in oraș, in Cetate și in parcul Municipal, iar conceptul de impodobire va fi diferit fața de anul trecut, spun reprezentanții municipalitații. Vor fi, de…

- Deși suntem inca departe de situația din aprilie, cand s-au inregistrat cele mai bune bilanțuri zilnice, este un nivel record pentru ultimele 5 luni in Romania. Intre timp, de ieri pana astazi, au fost raportate alte peste 17 mii de cazuri noi de infectare, iar 414 de persoane confirmate cu coronavirus…

- Trei localitați din jud. Covasna se afla la aceasta ora in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de coronavirus situata intre 3 și 6 la mia de locuitori. Conform datelor furnizate de DSP Covasna, orașul Covasna are azi (6 oct) un numar de 50 de cazuri de infecție și o incidența de 4,56 la […] Articolul…

- In Romania, numarul victimelor traficului de persoane a scazut anul trecut cu 15% fața de 2019, arata datele Agenției Naționale impotriva Traficului de Persoane. Peste jumatate dintre ele provin din mediul rural, sunt femei și au nivel de educație scazut. Purtatorul de cuvant al Agenției, comisarul…

- Nu cred ca mai exista vreo țara in care doua echipe din același oraș sa poarte (cam) același nume și sa se bata pentru aceeași istorie și același palmares. In Romania avem… Craiovele, Timișoarele și Stelele. Orgolii mari, fotbal marunt. Duminica, 3 octombrie, au fost programate trei intalniri din runda…

- Pentru persoanele care s-au vaccinat cu vaccinul Moderna, doza 3 a vaccinului va fi disponibila la centrele in care au fost administrate primele doua doze. Doua dintre aceste centre se afla in Targu Mureș, iar persoanele care doresc serul Moderna trebuie sa se inscrie pe liste de așteptare. Trebuie…

- Locuitorii orașului sunt așteptați, azi, la urne. Autoritațile locale organizeaza un referendum prin care vor sa afle cum iși doresc codlenii sa fie realizata centura ocolitoare a orașului. Primarul municipiului Codlea, Mihai Campeanu: Ocolitoarea municipiului Codlea va avea 6,6 kilometri, de la intrarea…