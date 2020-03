Stiri pe aceeasi tema

- DISCLAIMER. Libertatea publica, la rubrica de opinii, doua tipuri de comentarii. Unele aparțin jurnaliștilor din redacție și celelalte, invitaților. Numiți și contributori dupa tradiția presei democratice, acești invitați sunt oameni cu profesii, convingeri și asocieri politice diferite. Ziarul le ofera…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit? Se…

- Guvernul spaniol a obtinut marti unda verde din partea Congresul Deputatilor pentru a lansa examinarea unui proiect de lege, promis de doi ani, prin care se recunoaste dreptul la eutanasie, in conditii stricte, in pofida opozitiei Bisericii catolice si a dreptei politice, transmit AFP si Reuters. Deputati…

- Guvernul spaniol a obtinut marti unda verde din partea Congresul Deputatilor pentru a lansa examinarea unui proiect de lege, promis de doi ani, prin care se recunoaste dreptul la eutanasie, in conditii stricte, in pofida opozitiei Bisericii catolice si a dreptei politice, transmit AFP si Reuters,…

- Lumea artistica este in doliu. Cei care apreciaza adevarata valoare a creatiei lui Stefan Petrache sunt in doliu. Moldova este in doliu. Mai putin Guvernul si Presedintia, care nu considera de cuviinta sa ofere un ultim omagiu meritat lui Stefan Petrache.

- Președintele american Donald Trump a avertizat, sâmbata, regimul iranian ca nu va mai putea comite „un alt masacru asupra manifestanților pașnici”, referindu-se la mișcarea de contestare ce a avut loc în aceasta țara în noiembrie anul trecut și care a fost înabușita…

- Astazi sarbatorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos sau, ziua de naștere a pacii, bucuriei și mantuirii noastre. Caci, atat de mult a iubit Dumnezeu lumea incat, l-a trimis pe Unicul Sau Fiu, sa se nasca, sa creasca si sa se rastigneasca pentru mantuirea noastra. Articol publicat in Jurnlul de…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut discutii cu reprezentantii grefierilor, care sunt nemultumiti de faptul ca Guvernul doreste sa elimine pensiile de serviciu, spunand ca este “relativ optimist” ca va fi gasita o solutie pentru ca toata lumea sa fie multumita.