- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de luni, in județ sunt patru cazuri de infecție Covid-19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ-teritoriale, din cele 114 localitați, 110 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, iar patru au cate un ...

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de luni, in județ mai sunt 16 cazuri de infecție Covid -19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ-teritoriale, din cele 114 localitați,100 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 12 au cate un caz in ...

- In cursul zilei de astazi, in județul Suceava mai sunt 15 cazuri de infecție Covid-19 in evoluție. Prefectura Suceava a informat ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 101 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 11 au ...

- In cursul zilei de astazi, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 101 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 11 au cate un caz in evoluție iar 2 au sub cinci cazuri in evoluție. Prefectura Suceava a transmis ca in județ ...

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale din județ, din cele 114 localitați, 97 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 14 au cate un caz in evoluție iar 3 au sub cinci cazuri in evoluție. Astazi, in județul Suceava mai…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 101 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 10 au cate un caz in evoluție iar 3 au sub cinci cazuri in evoluție. Astazi, in județul Suceava sunt 17 cazuri…

- Prefectura Suceava a transmis ca potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 93 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 15 au cate un caz in evoluție iar 6 au sub cinci cazuri in evoluție. In municipiul Suceava mai sunt doar patru…

- Prefectura Suceava a transmis ca pana astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23.022 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, totalul persoane vaccinate la nivelul județului ...