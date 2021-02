Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara a scazut ușor, ajungand la 5,27, dupa ce in ziua precedenta era 5,28. La nivelul judetului rata este azi 4,16, in urcare fața de ziua precedenta. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza la Ghiroda: 7,84. Astazi, rata de infectare la o mie de locuitori,…

- Rata de infectare din județul Ilfov se menține ridicata, acesta fiind singurul județ din țara care are o incidența de peste 4 la mia de locuitori. In ceea ce privește numarul cazurilor noi, cele mai multe au fost inregistrate in București, in timp ce Cluj este singurul județ unde sunt peste 300 de cazuri.Romania…

- Rata de infectare cu COVID 19 continua sa creasca in Timișoara, ajungand la 5,47, și la Remetea Mare unde a ajuns la 12,47. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 3,43; Ciacova – 4,91; Faget – 4,41; Recaș – 5,33, Belinț – 3,55; Bogda-7,72, Bucovaț…

- Judetul Constanta continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 7,04 persoane la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua de joi, 3 decembrie. Judetul Ilfov scade la 7,01 de la 7,12, in timp ce in București sunt cele mai multe cazuri noi, aproape 1.000, iar incidența imbolnavirilor…

- La nivelul tarii, de la ultima raportare, au fost inregistrate 7.661 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2. La nivelul judetului Constanta au fost confirmate 318 cazuri.Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate…

- Sibiu ramane județul cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 din țara, in ușoara scadere, in condițiile carantinei instituite in mai multe localitați. Cea mai mare scadere se inregistreaza in Ilfov, alt județ cu multe localiți plasate in carantina. In schimb, incidența cazurilor de coronavirus…

- Direcția de Sanatate Publica a postat pe site-ul instituției incidența cazurilor de infectare cu SARS-COV-2. La nivelul județului Brașov, incidența cumulata in ultimele 14 zile este de 7,36, in creștere fața de ieri, cand a fost 7,19. Cea mai mare creștere o inregistreaza stațiunea Predeal, acolo unde…

- Pe fiecare zi ce trece, rata de infectare cu coronavirus crește la Timișoara și in alte localitați din județ. Miercuri dimineața, localitațile cu rata de infectare in ultimele 14 zile de peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 8,30; Lugoj – 7,11; Buziaș – 3,50; Ciacova – 6,14; Gataia -5,99; Jimbolia-…