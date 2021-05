În municipiul Mediaş se vor construi 80 de apartamente sociale cu fonduri europene Primaria municipiului Medias a anuntat, vineri, ca in urmatorii doi ani va construi opt blocuri cu un numar total de 80 de apartamente sociale, o investitie evaluata la peste 19 milioane de lei, din fonduri europene. "Descrierea proiectului 'Constructie locuinte sociale colective, inclusiv utilitati si amenajari exterioare loc de joaca, str. Baia de Nisip': Valoarea totala a obiectivului de investitii propus este de 19.148.807,84 lei inclusiv TVA, iar durata de executie este de 29 de luni. Grupul tinta vizat este comunitatea locala marginalizata a Municipiului Medias, iar activitatile concrete… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

