Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat rezultatele oficiale definitive ale alegerilor din municipiul Bacau. Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (USR) a castigat un nou mandat de edil in fruntea municipiului Bacau, dupa ce l-a invins pe social-democratul Valentin Ivancea, candidat din partea Aliantei PSD PNL. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a candidat din partea Aliantei Dreapta Unita si, […]