- Credincioșii dintr-o comuna suceveana cer Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților aprobarea ca preotul de la schit sa umble și el cu sfințitul la Craciun și Boboteaza alaturi de preoții de la cele doua biserici din sat. ”Am și eu o intrebare, de fapt avem, fiindca suntem mai multe persoane care ne intrebam…

- Noua milioane de ucraineni nu au in continuare curent electric, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in a doua seara de Craciun. ”Aproximativ noua milioane de persoane sunt deconectate (de la alimentarea cu electricitate) in diverse regiuni din Ucraina. Insa numarul si durata penelor…

- Aleșii ar urma sa rezolve problema reformei pensiilor speciale prin adoptarea, in Parlament, a unui proiect de lege, potrivit unor surse guvernamentale. Proiectul ar putea fi dezbatut dupa Craciun și nu ar afecta insa și aleșii locali sau cei ai Legislativului.

- Cu putin timp inainte de inceperea sezonului sporturilor de iarna, un grup de refugiati ucraineni trebuie sa paraseasca o casa de agrement administrata de parlamentul ceh, o decizie ce a starnit indignare publica, relateaza sambata DPA. Aproximativ doua duzini de persoane au fost cazate in complexul…

- Au fost momente speciale sambata seara la Vatican. Numeroși credincioși au asistat la aprinderea luminitelor in imensul brad de Craciun, instalat in Piața Sfantul Petru. Un altul, la fel de falnic, a fost impodobit de sarbatoare la Bethleem. Atmosfera festiva a cuprins și orașul Dresda, din Germania,…

- Polonia se pregatește pentru un nou val de refugiați din Ucraina din cauza problemelor energetice și ia decizii care ar reduce povara asupra contribuabililor polonezi. Potrivit premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki, din martie 2023, cazarea in spațiile colective de cazare pentru ucraineni va fi…

- Farmacia Sociala a anuntat, joi, 20 octombrie, ca nu mai poate sustine medicatia gratuita pentru refugiatii ucraineni si a facut apel la solidaritatea cetatenilor. De la inceputul razboiului, farmacia a ajutat cu medicamente gratuite peste 300 de ucraineni.

Federația Filantropia a Patriarhiei Romane a oferit ajutoare umanitare pentru refugiații ucraineni relocați in raionul Rahiv.