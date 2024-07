In Republica Moldova vine un nou investitor - compania romaneasca Sterileco. Despre acest lucru a anunțat viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, relateaza Noi.md El a menționat ca ieri a fost facut primul pas oficial in aceasta direcție: compania a fost inregistrata la Agenția Servicii Publice. ”Au 30 ani de experiența in domeniul colectarii