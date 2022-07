Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova au fost anunțate multiple alerte false cu bomba in ultimele saptamani, despre care autoritațile spun ca nu sunt intamplatoare. Acestea ar veni in contextul in care țara a primit statutul de „candidata” la aderarea la Uniunea Europeana.

- Nu exista condiții ascunse de aderare la Uniunea Europeana. Declarația aparține șefei statului, Maia Sandu și a fost facuta in cadrul unui briefing de presa, informeaza Noi.md La intrebarea: ce condiții trebuie sa imdeplineasca țara noastra pentru aderarea la UE și daca sint sau nu condiții ascunse…

- ”Armata trebuie sa fie dotata cu toate mijloacele ca sa ne poata apara, in cazul unui conflict. De aceea, guvernarea trebuie sa contribuie la acest obiectiv ca sa asiguram lucrurile elementare de care are nevoie armata. Noi nu intenționam sa pornim razboi impotriva cuiva, dar suntem o țara cu neutralitatea…

- Parlamentarii Romaniei și Republicii Moldova s-au reunit sambata, 18 iunie, la Palatul Republicii din Chișinau. Ei au aprobat o declarație comuna, prin care iși asuma responsabilitatea pentru proiecte comune, a transmis publicația locala Realitatea.md.Romania va continua sa sprijine „robust si constant”…

- Maia Sandu a declarat vineri ca R.Moldova nu urmareste sa adere la Uniunea Europeana pe „scurtatura”, transmite Reuters, preluata de Agerpres. La forumul GLOBSEC 2022 de la Bratislava, Sandu a aratat ca simpla acordare a statutului de candidata nu inseamna acceptarea Republicii Moldova in UE. „Nu cautam…

- Șefa statului, Maia Sandu, a declarat ca in luna iunie, țara noastra ar putea primi un raspuns de la Uniunea Europeana privind aprobarea statutului de stat candidat. Mai exact, o decizie in acest sens va fi luata la Consiliul European care va avea loc luna urmatoare. Declarația a fost facuta in cadrul…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel susține ca Uniunea Europeana ar intenționa sa ofere sprijin militar pentru Republicii Moldova. Declarația a fost facuta astazi in cadrul unei conferințe de presa, dupa intrevederea cu șefa statului, Maia Sandu.

- Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg se opune acordarii Ucrainei statutului de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Schallenberg considera ca este necesar ca UE sa-si consolideze relatiile cu Ucraina, insa nu printr-o aderare, ci prin mai multa ”flexibilitate”.…