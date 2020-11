Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea decide in sedinta de joi obligativitatea purtarii mastii la nivel national, a anuntat presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Eduardt Cozminschi. "In sedinta de Guvern de astazi (joi, n.r.) practic urmeaza sa se instituie purtarea mastii la nivel national",…

- Guvernul a instituit starea exceptionala din cauza epidemiei de coronavirus si va cere Parlamentului sa prelungeasca aceasta situatie exceptionala cu 90 de zile, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban, marti, intr-o inregistrare video postata pe pagina sa de socializare.

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova. Prim-ministrul roman si-a exprimat convingerea ca turul doi se va desfasura „in conditii de legalitate”.

- Cele 24 de boli pentru care se instituie izolare acasa sau in spitale. Guvernul a aprobat o hotarare privind lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliu sau in spital. Documentul stabilește lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea…

- Directorul Fondului de Garantare a precizat ca, de la lansarea programului ”Prima Casa”, in 2009, 300.000 de romani și-au cumparat locuințe. „O masura care si-a dovedit rolul anticiclic in economie este programul ”Prima Casa”, care a inceput in 2009. Acum s-a transformat, in functie si de nevoile…

- Pensionarii nu vor sa renunte la cresterea cu 40% a veniturilor. Federatiile care ii reprezinta au apelat la instantele de judecata si la Avocatul Poporului ca sa se asigure ca nu raman doar cu procentul de 14% acordat de Guvern.

- Avocata pentru drepturile omului Amal Clooney si-a dat demisia din functia de emisar special al Marii Britanii pentru libertatea presei ca urmare a intentiei executivului de la Londra de a incalca acordul de retragere al Marii Britanii din UE, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres."Am…

- "Drepturile fundamentale se pot restrange doar prin lege și pentru o perioada nu foarte mare, in anumite condiții. Dar nu se poate face prin Ordin de ministru. CCR a spus recent ca drepturi fundamentale nu pot fi restranse prin ordin de ministru, cum a fost cu izolarea, carantinarea, internarea,…