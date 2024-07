Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova, un obuz militar, care poate exploda in orice moment, a fost gasit pe un cimp. La fața locului au fost chemate serviciile speciale. Despre aceasta a comunicat unul dintre liderii Mișcarii de Cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare „August”, Alexei Petrovici, relateaza Noi.md.…

- FOTO | Continua cautarile barbatului disparut din Poiana Vadului: Echipe de polițiști, jandarmi, un caine de urma și voluntari desfașoara activitați de cautare Continua cautarile barbatului disparut din Poiana Vadului: Echipe de polițiști, jandarmi, un caine de urma și voluntari desfașoara activitați…

- O nava sub pavilion Tanzania s-a scufundat, sambata dimineata, in Marea Neagra, la 26 mile marine de Sfantu Gheorghe, iar opt membri ai echipajului au fost salvati, trei fiind dati disparuti. Mai multe nave desfasoara actiuni de cautare in zona, scrie news.ro .

- O nava sub pavilion Tanzania s-a scufundat, sambata dimineata, la 26 mile marine de Sfantu Gheorghe, iar opt membri ai echipajului au fost salvati, trei fiind dati disparuti. Mai multe nave desfasoara actiuni de cautare in zona, scrie news.ro.Operatiunea de cautare si salvare, sub coordonarea Serviciului…

- „In multe orașe și sate, polițiștii au luat parte direct la evenimentele festive, depunind flori și platind onoruri militare eroilor cazuți, a devenit chiar ziua in care poliția moldoveneasca a fost alaturi de oameni”, a declarat unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de…

- Unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare „August” Alexei Petrovici a ridicat din nou problema mutarii pietrelor funerare pe teritoriul fostului cimitir al garnizoanei („Cimitirul Eroilor”) din sectorul Botanica al capitalei. {{729809}}Acest subiect este deosebit…

- In Moldova, buldozerele sint folosite pentru a repara monumentele, nu pentru a le demola. Despre acest lucru a spus șeful Comitetului Național de Coordonare "Victoria", unul dintre liderii Mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare "August", Alexei Petrovici, relateaza Noi.md El…

- La Vulcanești, se desfașoara lucrari de amenajare a teritoriului complexului memorial din oraș in memoria eroilor Marelui Razboi pentru Apararea Patriei. Despre aceasta a comunicat conducatorul Comitetului Național de Coordonare „Victoria”, unul dintre liderii Mișcarii de cautare din Moldova, șeful…