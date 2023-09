Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni, din cauza ingrijorarilor legate de incetinirea redresarii economiei chineze si a aprecierii dolarului, intrerupand seria de cresteri din ultimele sapte saptamani, transmite Reuters. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate a scazut din nou cu peste 1 dolari…

- Sezonul de vinzare a prunelor locale pe piața moldoveneasca in 2023 a inceput la jumatatea lunii iulie, adica cu aproximativ doua saptamini mai tirziu decit anul trecut, care, dupa condițiile meteorologice și perioada de coacere a fructelor, a fost aproape de media de referința. Prețul de pornire pentru…

- Preturile petrolului si gazelor au crescut anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, dar preturile energiei au scazut brusc in acest an, pe masura ce temerile de penurie s-au diminuat, pe fondul provocarilor economice globale. Ambele companii au ratat previziunile privind castigurile, inregistrand…

- Prețul apartamentelor din Cluj-Napoca nu este umflat doar de puzderia de agenții aparute, care percep comisioane și incearca sa creasca prețurile cu orice minciuna. Mai nou, și proprietarii merg pe același drum. O clujeanca cere aproape 1000 de euro pentru un apartament cu 3 camere in Gheorgheni.Sa…

- Prețul aurului a crescut ușor marți, ajutat de o scadere a dolarului și a randamentelor obligațiunilor, investitorii așteptand cu nerabdare datele privind inflația din SUA, care ar putea oferi mai multe indicii cu privire la calea de majorare a dobanzii de catre Rezerva Federala, scrie Reuters. Aurul…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) obliga orice operator economic sa afișeze prețul cel mai mare și prețul cel mic al produselor folosind aceleași caractere și aceleași font, culoare, marime, chiar și in cazul unor oferte.

- In aceasta saptamina, pe piețele din Moldova vor aparea primele oferte mici (de la citeva sute de kilograme la o tona zilnic) de mure de soiul timpuriu Arapaho. Prețul angro al pomușoarelor de prima recolta este de 80 lei/kg (4,19 USD/kg), adica cu aproximativ 40% mai mare decit prețul de pornire din…

- La inceputul ședinței de joi a Executivului, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca s-a promit deja un raspuns din partea marilor lanturi de magazine la propunerea Guvernului privind reducerea preturilor la alimentele de baza. Șeful Guvernului a precizat ca urmeaza sa se finalizeze un acord in acest…