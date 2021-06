Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca, in cateva saptamani, moldovenii vaccinati vor putea descarca certificatul de imunizare in varianta digitala. Acest lucru va fi posibil de pe site-ul vaccinare.gov.md.

- Autoritatile se arata ingrijorare de ritmul de vaccinare anti-COVID-19 inregistrat in ultima perioada. Tatiana Zatic, ministra interimara a Sanatatii, spune ca desi dispunem de mult mai multe doze de vaccin in comparatie cu inceputul campaniei de imunizare, interesul populatiei fata de vaccinare scade,…

- Componentii nationalei de fotbal a Spaniei vor fi vaccinati impotriva Covid-19 inaintea EURO 2020, care incepe vineri, dupa descoperirea a doua cazuri pozitive in ultimele zile, a indicat miercuri, pentru AFP, Ministerul Sanatatii din Spania. Ministrul Sanatatii, Carolina Darias, urma sa anunte…

- Alte 689 de cazuri noi de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in R.Moldova. Informația a fost furnizata de Ministerul Sanatații. In ultima zi au fost efectaute circa 5731 de teste. La ora actuala, 16.906 pacienți se afla sub supraveghere. 5922 de pacienți se trateaza la domiciliu. In…

- Jurnaliștii din Moldova ar urma sa fie vaccinati in cadrul etapei a doua de imunizare impotriva COVID-19. In acest sens, fiecare instituție media va trebuie sa intocmeasca o lista cu angajații care vor dori sa beneficieze de vaccin.

- Republica Moldova continua sa imunizeze cetațenii cotra Covid-19. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, ieri, 3 aprilie, in Republica Moldova au fost imunizate 1767 persoane.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca alți 3.603 de lucratori medicali au fost vaccinați impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total de cadre medicale vaccinate a ajuns la 45.757.

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Ministerul Sanatații a inițiat o ancheta cu privire la presupusele cazuri de vaccinare cu plata a unor persoane care nu fac parte din categoria prevazuta pentru prima etapa de imunizare. ”În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind procesul de…