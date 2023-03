Stiri pe aceeasi tema

- O donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) va intra in stocurile nationale de urgenta, in baza unei hotarari adoptata, vineri, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat in format hibrid de premierul Nicolae Ciuca. Astfel, Romania va beneficia…

- Romania va beneficia de o noua donație a Organizației Mondiale a Sanatații constand in mai multe echipamente medicale, potrivit unei hotarari a a Consiliului Național pentru Situații de Urgența.

- 19 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor deveni scafandrieri dupa absolvirea unui curs de instruire in domeniu. Formarea acestora are loc in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau in perioada 13 februarie – 09 martie 2023.

- 19 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor deveni scafandrieri dupa absolvirea unui curs de instruire in domeniu. Formarea acestora are loc in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau in perioada 13 februarie – 09 martie 2023.

- 19 salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor deveni scafandrieri dupa absolvirea unui curs de instruire in domeniu. Formarea acestora are loc in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.1 din municipiul Chișinau in perioada 13 februarie – 09 martie 2023. Astfel, salvatorii…

- Parlamentarii au depus flori la sediul Ambasadei Republicii Turcia in Chișinau. Menționam ca in seara zilei de luni, 6 februarie, un grup de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au plecat in Turcia pentru a ajuta la descarcerarea și salvarea victimelor din localitațile…

- Doua ambulanțe in valoare de 47 mii de euro au fost donate luni, 30 ianuarie, Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) de catre Statele Unite ale Americii. Acestea vor completa nivelul de dotare al salvatorilor și pompierilor ce se afla in prima linie de salvare a vieților omenești,…

- Bucurie și un pic de magie pentru copiii internați la Institutul Oncologic din municipiul Chișinau. In ajunul sarbatorilor de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a desfașurat o activitate cultural artistica pentru micii pacienți.