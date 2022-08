Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea autonoma gagauza din Republica Moldova intenționeaza sa negocieze direct cu Rusia in privința livrarii produselor agricole, a declarat bașcanul (șeful) regiunii, Irina Vlah, potrivit agenției ruse Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan a avut o intrevedere cu Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah. In cadrul discuției au fost abordate situația politica și socio-economica din Republica Moldova, precum și provocarile globale care amenința securitatea internaționala. "Astazi, Republica Turcia este un partener…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a participat la prezentarea potențialului turistic al Autonomiei in cadrul proiectului "Gagauzia. Beauty within". In cadrul evenimentului, au fost prezentate videoclipuri, care au fost produse cu sprijinul celebrului antreprenor și filantrop Igor Ganea. Din anul 2020,…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a avut o intrevedere cu absolvenții Universitații Tehnice din Moldova – participanți la Programul regional de acordare a granturilor educaționale. Incepand cu anul 2018, 74 de studenți din Gagauzia au fost admiși la Universitatea Tehnica cu sprijinul financiar al…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, Dl Katayama Yoshihiro, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei in Republica Moldova. In cadrul intrevederii au fost discutate posibilitațile de implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii socio-economice a…

- China este lider mondial in dezvoltarea proceselor tehnologice, iar Moldova va fi bucuroasa sa primeasca in țara noi companii din China. Despre acest lucru a declarat Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, la intalnirea cu Excelența Sa, Dl Yang Wenbin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, domnul Klaus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. In cadrul intrevederii a fost discutata situația social-politica in Republica Moldova și din regiune, precum și posibilele efecte care afecteaza dezvoltarea economiei Republicii…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, dl Klaus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. In cadrul intrevederii au fost discutate problemele de securitate și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova la momentul actual. Un subiect separat de discuție a…