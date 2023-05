Stiri pe aceeasi tema

- In scopul facilitarii accesului producatorilor agricoli la o piața organizata și transparenta, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare inițiaza primii pași pentru crearea unei platforme de tranzacționare a produselor agroalimentare in Republica Moldova. In acest sens, au fost lansate discuții…

- Inițiatorii arata, potrivit Agerpres, ca propunerea legislativa prevede inlaturarea sanctiunilor penale (inchisoare, amenda penala) si inlocuirea acestora cu sanctiune contraventionala in cuantum cuprins intre 1.000 si 3.000 de lei pentru posesia de cantitati mici de canabis in vederea consumului personal.Inițiativa…

- Deputatii partidului REPER Simina Tulbure, Oana Cambera, Cristina Rizea, Andrei Lupu si Daniel Toda au depus luni un proiect de lege care prevede dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame, potrivit unui comunicat al partidului. Pentru a intra in vigoare, e nevoie…

- Republica Moldova a informat vineri oficial Uniunea Europeana asupra intentiei sale de a introduce restrictii temporare asupra importurilor de cereale si seminte oleaginoase din Ucraina, relateaza agentia EFE si TVR Moldova, conform Agerpres.Mesajul a fost transmis de vicepremierul moldovean Vladimir…

- Vicepremierul Vladimir Bolea a avut o intrevedere cu ambasadorul Delegației UE la Chișinau, Janis Mazeiks. Discuțiile s-au focusat pe provocarile, prioritațile și viziunea comuna in planul fortificarii afacerilor agricole din țara noastra. Vladimir Bolea a comunicat diplomatului despre intenția Ministerului…

- Proiectul de lege care prevede noi masuri de protecție a consumatorilor, prin oferirea mai multor informații despre conținutul produselor alimentare, a fost adoptat joi, 27 aprilie, de Parlament, in lectura a doua, transmite Ziarul de Garda . Inițiativa legislativa, elaborata de Ministerul Agriculturii…

- Marți, 4 aprilie, membrii Guvernului s-au intrunit intr-o noua ședința, in cadrul careia au fost aprobate mai multe numiri. Astfel, Ministerul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, precum și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, s-au ales cu noi secretari. Sergiu Gherciu, anterior, care…

- Deputații au adoptat astazi in prima lectura proiectul lege cu privire la subvenționarea in agricultura și mediul rural, comunica moldpres. Documentul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și are ca scop sporirea competitivitații sectorului agroindustrial, asigurarea gestionarii…