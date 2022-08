Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica (INS) a prezentat joi cateva date rezultate din recensamantul general al populatiei. El a spus ca ”aproximativ 19 milioane e populatia aflata pe teritoriul Romaniei” la Realitatea TV. La precedentul recensamant, cel din 2011, populatia…

- In Moldova preturile medii de vinzare de catre intreprinderile agricole a produselor agricole in ianuarie-iunie 2022 fata de perioada respectiva a anului 2021, au crescut cu 9,5%. Despre aceasta a informat Biroul National de Statistica, menționind ca in ianuarie-iunie 2022 fata de perioada respectiva…

- In Moldova, in ianuarie-mai 2022, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-a majorat cu 4,4% (in preturi comparabile) fata de ianuarie-mai 2021, transmite Noi.md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca in aceeași…

- In Moldova, in luna iunie 2022, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de mai curent cu 2,1%, fața de iunie 2021 – cu 28,6% și fața de decembrie 2021 – cu 17,0%, transmite Noi.md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica (BNS), menționind ca, creșterea prețurilor la producția…

- In Republica Moldova, volumul producției industriale in ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu aceeași perioada din 2021, a crescut cu 0,2%, relateaza Noi md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționand ca, in special, creșterea indicatorului a fost generata de creșterea producției…

- In Moldova, in luna mai 2022, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de aprilie curent cu 1,6%, fața de mai 2021 – cu 26,4% și fața de decembrie 2021 – cu 14,6%. Astfel de date a oferit Biroul Național de Statistica, menționind ca, in particular, in industria extractiva, in luna mai…

- In Moldova, numarul deceselor, in 2021, a fost de 45.437 cazuri, adica cu 4.721 cazuri (sau 11,6%) mai mult decit in anul precedent. Informația este prezentata de Biroul Național de Statistica, cu referire la datele Agenției Servicii Publice, transmite Noi.md. Potrivit BNS, in 2021 rata mortalitații…

- In Moldova se nasc, pe an ce trece, tot mai puțini copii. Biroul Național de Statistica informeaza ca in anul 2021 numarul nascuților a fost de 29230 persoane, fiind in descreștere cu 1604 copii (sau cu 5,2%) fața de anul 2020. Din numarul copiilor nascuți 51,6% au fost baieți, raportul de masculinitate…