În mod excepțional, centrele de transfuzii de sânge s-au deschis pentru cazul GPL Crevedia Tragedia de aseara de la GPL-ul din Crevedia a mobilizat donatorii de sange sa vina sa ajute cu plasma principalele centre de transfuzii din țara. Doamna dr. Antoaneta Bugner ne-a oferit detalii in acest sens. Imediat dupa tragedia de la Crevedia, donatorii de sange au fost solicitați sa se prezinte, in numar cat mai mare, azi de dimineața, la Centrul de Transfuzie Sanguina București și la alte centre mari din țara (Pitești, Buzau, Reșița, Alexandria, Timișoara și Brașov). Centrul din Capitala, str. Constantin Caracaș nr. 2-8, este deschis inca de la ora 07.30 și va ramane așa pana la 15.30. La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara, inclusiv cel din Bacau, și-au deschis porțile duminica, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze la urmatoarele centre de transfuzie sanguina: Bacau:…

- Centrul s-a deschis inca de la ora 6:00, iar pana la ora 9:00 donasera sange 200 de persoane. Alte 50 se afla la rind, ceea ce face ca timpul de așteptare sa fie ceva mai mare decat intr-o situație normala.Autoritațile au lansat un apel pentru donare de sange, in urma exploziilor de la o stație GPL…

