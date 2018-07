Stiri pe aceeasi tema

- Doua familii din Galati cu trei copii mici au ramas blocate pe un drum izolat și inchis circulației din Masivul Ceahlau, dupa ce au fost ghidate greșit de GPS-ul mașinilor in care se aflau. Acestea au fost salvate, duminica, de jandarmi si salvamontisti.

- Barbatul care si-a ucis sotia si apoi a abandonat-o in mijlocul drumului si-a aflat ieri pedeapsa. Petru Dumitriu, de 38 de ani, din Vulturesti, a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Suceava la 14 ani de inchisoare. In plus, el trebuie sa mai achite despagubiri totale de 7.000 de euro si…

- Un barbat a fost ucis, sâmbata dimineața, la Vama Veche, de catre patru adolescenți cu care se împrietenise în ultimele zile.Victima este un barbat de 34 de ani din Galati si a ajuns pe litoral în vacanta de 1 mai. La finalul ei s-a hotarât sa mai ramâna…

- Vacanta care trebuia sa fie boema s-a incheiat tragic pentru un tanar de 34 de ani din Galati. Turistul care isi prelungise sejurul la Vama Veche a fost gasit fara viata, intr-un autobuz abandonat langa plaja.

- La data de 28 aprilie a.c., doi tineri in varsta de 23, respectiv 24 de ani, ambii cetateni italieni, ar fi smuls de la gatul unui barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul Galati, un lant de aur, in timp ce acesta se afla intr un club din nordul statiunii Mamaia.Persoana vatamata l a imobilizat…

- Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia“ Galati informeaza galatenii ca, in perioada 27 aprilie - 1 mai 2018, biblioteca va fi inchisa pentru public, atat la sediul central cat si la filiale. In anuntul bibliotecii se mentioneaza ca exceptie face ziua de duminica, 29 aprilie 2018, cand va fi deschis doar…

- "Grazialdquo;, romanul postum al regretatului scriitor Mircea Tuglea 14 aprilie 1974 19 august 2017 , va fi lansat si la Galati, astazi, 25 aprilie, de la ora 18.30, la Libraria Donaris.Despre volumul aparut, anul trecut, la editura ieseana Polirom, in colectia "Ego. Prozaldquo;, vor vorbi Adi Secara…

- Grupul ArcelorMittal, proprietarul fostului Sidex, este pregatit sa renunțe la combinatul galațean, prin vanzare sau inchidere, pentru a putea achiziționa o fabrica cu o producție de patru ori mai mare din Italia. Spiritele s-au incins, iar saptamana aceasta este așteptata o decizie finala.