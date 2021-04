Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost retinute intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru trafic de droguri de risc si de mare risc si privind operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in urma unor perchezitii domiciliare la care au fost descoperite aproape 4000 de pastile de ecstasy…

- Doi satmareni au fost arestati dupa ce la locuintele lor au fost descoperite droguri de risc si dupa ce, in aceeasi zi, cei doi au lipsit de libertate un barbat de 32 de ani, informeaza Agerpres. "La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu…

- Fostul sef in cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj, Liviu Sipos a fost trimis in judecata, zilele trecute, alaturi de alti sase barbati, pentru ca au filat si santajat mai multi oameni de afaceri banuiti ca faceau trafic de droguri.

- Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in cursul zilei de ieri, polițiștii de combatere a criminalitații organizate au descins la locuințele a doi barbați, in varsta de 20 de ani, relateaza realitateadeconstanta.net . In aceeași zi,…

- Doi barbati cercetati pentru trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si trafic de droguri au fost condusi la audieri la sediul DIICOT Valcea, dupa ce la domiciliile lor au fost efectuate, joi, patru perchezitii, informeaza DIICOT intr-un comunicat remis AGERPRES. Perchezitiile au fost efectuate…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Valcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de combatere a criminalitatii organizate Valcea, audiaza, joi, doi barbati, intr-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si trafic de droguri de risc. Cei doi sunt suspectati,…

- Patru tineri au fost retinuti de oamenii legii, dupa ce asupra lor au fost gasite droguri in valoare de 10.000 de lei. Indivizii s-au adeverit a fi doi minori de 14 si respectiv 17 ani, dar si doi tineri de 21 de ani, locuitori ai Capitalei.