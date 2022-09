Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au incriminat armata, luni, la Ciudad de Mexico, cu ocazia implinirii a opt ani de la disparitia a 43 de studenti din Ayotzinapa, caz emblematic al "tragediei umane" a celor peste 100.000 de disparuti numarati in tara, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…

- ”Este prea devreme sa spunem exact unde ne vor conduce toate astea”, a declarat seful diplomatiei americani luni, intr-o conferinta de presa la Ciudad de Mexico. ”Suntem in primele zile (ale contra-ofensivei), deci cred ca nu ar fi bine sa prezicem unde ne vor conduce toate astea”, a insistat el. ”Rusii…

- Mai multe inundații neașteptate au adus cu ele distrugeri semnificative in nord-vestul Mexicului. Podurile rutiere din jurul nord-vestului Mexicului au fost inundate sau avariate de inundații sambata (20 august) in urma ploilor abundente. Imagini postate pe rețelele de socializare au aratat traficul…

- Fostul procuror general al Mexicului , Jesus Murillo Karam, a fost arestat in legatura cu dispariția a 43 de studenți in 2014. Jesus Murillo Karam, care a condus o ancheta cu privire la aceasta atrocitate, a fost acuzat de dispariție forțata, tortura și obstrucționarea justiției, noteaza BBC. Studenții…

- Justitia mexicana a ordonat vineri arestarea fostului procuror general al tarii, precum si a 64 de politisti si militari, in legatura cu disparitia in 2014 a 43 de studenti de la scoala normala din Ayotzinapa (sud).

- La 29 iulie, Alika Ogorchukwu, un vanzator ambulant nigerian in varsta de 39 de ani și tata a doi copii, a fost ucis in mijlocul zilei pe o strada aglomerata din Civitanova Marche, in Italia. „Dreptate pentru Alika” a fost sloganul demonstrației de sambata din orașul italian Civitanova Marche. Manifestanții…

- Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova au cucerit trofeul in proba de proba de dublu feminin a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand in finala, cu 6-2, 6-4, cuplul compus din belgianca Elise Mertens si chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie numarul 1. Krejcikova si Siniakova, favoritele…

- In inima agitatului centru istoric al metropolei Ciudad de Mexico, arheologii mexicani au descoperit mormintele a patru copii azteci, care au fost inhumati in urma cu cinci secole, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…