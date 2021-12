Stiri pe aceeasi tema

- "Prima" doza, "a doua" sau rapel, premierul britanic, Boris Johnson, ii indeamna pe britanici in mesajul sau de Craciun sa se vaccineze impotriva coronavirusului ca un cadou "minunat" pentru Regatul Unit, scrie AFP. "Dupa doi ani de pandemie, nu pot spune ca am iesit din ea", declara Boris…

- Directorul general al AP-HP (Asistența Publica a Spitalelor din Paris), a evocat temerile legate de un al șaselea val Covid, deși nu s-a ajuns la varful celui de-al cincilea val. Un al șaselea val este la orizont. Este ingrijorarea multor epidemiologi, exprimata, luni, de Martin Hirsch, directorul general…

- ”Cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron a murit in Marea Britanie, a anunțat luni, 13 decembrie, premierul Boris Johnson, in timpul unei vizite la un centru de vaccinare din vestul Londrei, relateaza Sky News . Confirmarea vine dupa ce ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat ca „aproximativ…

- Marea Britanie ar putea pune in aplicare masuri mai severe anti-COVID-19, inclusiv munca de acasa, inca de joi, in incercarea de a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, potrivit unor rapoarte media. Informațiile arata ca premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța inca de miercuri…

- Londra vrea sa renegocieze in profunzime Protocolul nord-irlandez pe care l-a incheiat in cadrul Brexitului si care mentine provincia britanica Irlanda de Nord in cadrul pietei unice europene. Bruxellesul refuza acest lucru si propune amendamente, iar negocierile din ultimele saptamani se afla in impas.…

- Avertizare ROALERT. Creștere alarmanta a cazurilor de COVID-19: Autoritațile indeamna cetațenii sa se vaccineze O avertizare de tipul RoAltert a fost transmisa, miercuri, 6 octombrie, in jurul orei 14.20. Mesajul anunța ca pe teritoriul Romaniei rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 are o creștere…