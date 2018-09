A trecut la cele veșnice inginerul Mihail ALDESCU, profesionist recunoscut la nivel național, in domeniul industriei alimentare, personalitate marcanta a vieții publice a județului Covasna, cetațean de onoare al comunitații romanești din Sfantu Gheorghe. Inginerul Mihail ALDESCU s-a nascut la 7.02.1943, in comuna Talea, jud. Prahova. A absolvit Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare Galati, in […] Articolul In Memorian Mihai Aldescu (1943-2018) apare prima data in Mesagerul de Covasna .