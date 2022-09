In memoriam Valeria Seciu, la TVR

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor date furnizate de Televiziunea Romana la solicitarea publicației Dela0.ro, in perioada 2017-2021, 10 jurnaliști au fost detașați in instituții guvernamentale, iar la radioul public, Radio Romania Actualitați, au fost detașați alți 10 ziariști, in aceeași perioada, in condiții similare. Potrivit…

- Laurențiu Ciocazanu, noul coordonator al Direcției Știri din Televiziunea Romana, pleda in anul 2005 pentru o susținere redusa, din bani publici, a TVR, spunand, printre altele, ca este de acord cu opinia lui Stelian Tanase, care credea ca televiziunea publica ar trebui “sparta și vanduta pe bucați”.…

- Mulțumiri pentru fotografii domnului Silviu Filip, Danielei Burlacu și Alinei Toader! The post Evenimentul IN MEMORIAM Lucian Avramescu, din 17 august, de la Muzeul Pietrei, in cateva imagini! first appeared on A.M. Press .

- Astazi, 19 august 2022, se implinesc cinci ani de cand Mircea Tuglea a plecat cu trupul dintre noi, spiritul sau ramanand vesnic aici, vesnic tanar, de a pururi iubit si sursa de inspiratie pentru altii. Mircea Tuglea s a stins din viata la doar 43 de ani, pe 19 august 2017, inecat in apele Marii Negre,…

- Zeita Clio, a slujitorilor Istoriei, isi cheama, tot mai des in ultima vreme, pe cei vrednici slujnici ai ei tomitani sa i se afle in preajma; dupa trecerea Dincolo a profesorului Ion Moiceanu 14 iulie , iata ca la mai putin de o saptamana 20 iulie, de Sf. Ilie un alt reprezentativ educator profesor…

- „Era o vara atat de liniștita, intr-o zi de iulie, cand nimic nu prevestea sa se intample ceva rau pe strazile liniștite ale Focșaniului și in care regele copacilor era teiul și florile sale cu miros dumnezeesc. Aroma parfumata a florilor de tei il calauzesc pe Doru in Lumea cea dreapta. Nu implinise…

- Ștefan Banica a avut parte de o surpriza de zile mari, atunci cand a mers in vizita pe platourile de filmare de la Televiziunea Romana. Artistul a fost vizibil emoționat atunci cand a citit numele ce statea scris pe ușa uneia dintre cabine. Soțul Laviniei Pirva a fost vizibil emoționat și a impartașit…

- Televiziunea Romana ia in calcul sa dea in judecata Uniunea Europeana de Radio și Televiziune dupa situația din finala Eurovision. Președintele director general al TVR, Dan Turturica, a declarat in fața deputaților din Comisia de cultura ca regulile de desfașurare a concursului au fost schimbate…