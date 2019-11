Stiri pe aceeasi tema

- "Mulțumesc sutelor de mii de romani care au votat pentru principiile pe care le-am susținut. Mulțumesc simpatizanților care au susținut aceasta lupta electorala. Rezultatul este bun, in contextul in care nu am avut dezbatere, am avut o criza de guven, un rezultat de la care putem cladi, pledez pentru…

- Cea de-a III-a editie a Concursului International de DUO Suzana Szorenyi, un eveniment artistic dedicat duo-ului pianistic, s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 27 septembrie 2019 - 6 octombrie 2019. Editia de anul acesta s-a bucurat de participarea a 27 de ansambluri de duo pianistic…

- Ediția premiera a celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, difuzata pe 20 octombrie, de la 21:00, va debuta cu un moment cu totul și cu totul special. Andreea Marin, invitata in platou, va primi o cer...

- Ediția premiera a celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, difuzata pe 20 octombrie, de la 21:00, va debuta cu un moment cu totul și cu totul special. Andreea Marin, invitata in platou, va primi o cerere in casatorie din partea prezentatorului emisiunii, Dan Bittman: ”Toata viața am fost…

- Gestul facut de Dan Bittman pentru Andreea Marin i-a surprins pe toți, mai ales ca nimeni nu știa ce fel de relație au cei doi. Artistul s-a așezat in genunchi și i-a dat inelul fostei soții a lui Ștefan Banica Jr. Ediția premiera a celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, difuzata pe…

- Ediția premiera a celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, difuzata pe 20 octombrie, de la 21:00, va debuta cu un moment cu totul și cu totul special. Andreea Marin, invitata in platou, va primi o cerere in casatorie din partea prezentatorului emisiunii, Dan Bittman: ”Toata viața am fost…

- Editia de anul acesta a FILIT a inregistrat peste 30.000 de participanti la peste 100 de evenimente si expozitii cuprinse in program, iar festivalul s-a bucurat de prezenta a 300 de invitati din toata lumea. Despre FILIT, numerosi invitati au declarat: „Am vizitat multe targuri si festivaluri de carte…

- Zi de sarbatoare vineri, 13 septembrie, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava, unde pompierii militari au sarbatorit 171 de ani de la Batalia din Dealul Spirii, cand ostasii pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu au scris o pagina de devotament si demnitate nationala. Momentul ...