- Azi, de la ora 9, in Sala de conferinte a Bibliotecii Judeteane „Petre Dulfu” din Baia Mare are loc un moment de evocare cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nasterea prof. univ. dr. Gheorghe Pop, ctitor al invatamantului superior baimarean. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Familia Profesorului,…

- Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” in parteneriat cu Familia Profesorului, Revista „Familia Romana” și Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar „Nord” Baia Mare organizeaza un moment de evocare cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nașterea Prof. univ. dr. GHEORGHE POP, ctitor al invațamantului…

- Toamna muzicala, un nou proiect cultural al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Toamna muzicala, un nou proiect cultural al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Miercuri, 6 octombrie 2021, incepand cu ora 17:00, in Gradina Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va avea loc o noua activitate…

- Biserica și biblioteca romaneasca din Bergen, Norvegia, au fost sfințite duminica de Episcopii Maramureșului și Europei de Nord. Parohia Bergen este pastorita de Parintele Marius Andrei Pop, originar din Maramureș, iar biblioteca de 3.000 de volume a fost realizata in parteneriat cu Biblioteca Județeana…

- George Achim, pana astazi profesor de literatura contemporana, conducator de doctorat, critic literar, poet și eseist, a decedat. A facut studiile liceale și universitare la Cluj și București, Facultatea de Litere, specializarea romana-spaniola. In anii studenției, a facut parte din redacția revistei…

- Caz socant miercuri, 22 septembrie, la Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare, unde trebuia sa aiba loc lansarea unui volum de poezii semnat de Iacob Oniga. Doar ca totul a degenerat. Iata ce scrie poetul pe pagina sa de facebook. „Azi. 22 septembrie, la ora 17.00 urma sa aiba loc la Biblioteca…

- Vincent Claude Van-Waeyenberghe revine la Baia Mare cu o ampla expozitie de 74 de tablouri modelate in cupru, aur si argint. Vernisajul expozitiei are loc azi de la ora 14.00 in holul mare din Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare si va fi deschisa pentru public pana pe 30 septembrie. Ultima…

- La inceputul lunii decembrie v-am relatat povestea Melisei Varga, studenta la Facultatea de Litere din Baia Mare, care a fost diagnosticata cu o boala grava. In data de 6 ianuarie am fost la cea de a 3-a ședința de chimioterapie. „Medicul a hotarat sa imi reduca doza unui citostatic deoarece, in urma…