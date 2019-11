IN MEMORIAM - O mare pierdere pentru filologia clasică românească: dispariţia lui Traian Diaconescu Toti cei care i am fost studenti, probabil cateva sute de profesori de latina de prin judetele Moldovei, am fost martorii eforturilor sale constante, decenii la rand, ca profesor si sef de catedra, de a asigura perpetuarea (in unele momente chiar supravietuirea) Sectiei de Latina-Greaca la Universitatea noastra A fost convins si a incercat sa ii convinga si pe ceilalti, ca o universitate fara studii clasice puternice nu se poate numi o universitate veritabila. Ca ab (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

