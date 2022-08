In memoriam Marieta Mihalcea

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 13 august, este ziua de nastere a Cristinei Oprean, actrita a Teatrului de Stat Constanta.Cristina Oprean debuta pe scena constanteana in urma cu mai bine de trei decenii, mai precis pe 18 aprilie 1987, cu rolul Virginie Renoir din comedia politista "Martorii se suprimaldquo; de Roberth Thomas.…

- Pe 1, 2 și 3 iulie a avut loc premiera spectacolului „Maestrul și Margarita” la Teatrul „Din Strada Trandafirilor”. Bazat pe capitole din romanul „Maestrul și Margarita” de Mihail Bulgakov, spectacolul este conceput pentru publicul cu virsta peste 14 ani și dureaza aproape 4 ore (in trei acte cu doua…

- Dupa 9 sezoane si 7 Premii Emmy, serialul „How I Met Your Mother“ s-a incheiat in 2014. La inceputul acestui an, a aparut „How I Met Your Father“, un spin-off, marca Disney. Sitcomul este produs de Hilary Duff, iar din distributie face parte si actorul american Chris Lowell, care, intr-un interviu exclusiv…

- S-a stins din viața Alexandru Lulescu, cel mai varstnic comic și actor al teatrului romanesc. Pe 1 iunie a.c., veteranul artist ce a bucurat multe generații facand un cuplu de istorie cu regretatul Nicu Constantin, implinise 90 de ani. Alexandru Lulescu, nea Lulu, așa cum era respectat de branșa artistica…

- Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, prin Domeniul Curriculum si Inspectie Scolara- inspector școlar pentru educatie timpurie in parteneriat cu Teatrul”Matei Visniec” si Asociatia KULT-ART, organizeaza a V-a editie a Concursului judetean de teatru ,,Actori mari pe scene mici, pentru grupa de pitici’’.…

- 33 de evenimente culturale deosebite vor avea loc in aceasta vara la Constanta Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, in perioada 10 iunie 15 septembrie 2022, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski, impreuna cu Primaria Constanta va invita la Stagiunea artistica estivala.Evenimentele…

- N. Dumitrescu Dupa o intrerupere de cațiva ani, inclusiv din cauza pandemiei, in municipiul reședința al județului Prahova se reiau manifestarile incluse sub genericul ”Zilele orașului Ploiești”. ”Primaria Municipiului Ploiești organizeaza Zilele Orașului Ploiești, o sarbatoare importanta a orașului…

- Toate incasarile Teatrului de Stat Constanta la spectacolul "DOI TINERI DIN VERONA" programat joi, 19 mai, vor fi donate artistilor ucraineni. Uniunea Teatrala din Romania, in parteneriat cu Worldwide Reading Project si CITD The Center for International Theatre Development din Baltimore a initiat Campania…