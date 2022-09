In memoriam Luigi Varga, la un an de la moartea artistului

Filiala timișoreana a Uniunii Artiștilor Plastici a organizat la galeria Helios expoziția de sculptura „In memoriam Luigi St. Varga", memoria reputatului artist urmand sa fie evocata in data de 13 septembrie, de la ora 18:00, de președintele filialei, dr. Dana Constantin. In 14 septembrie se implinește un an de cand Luigi Varga s-a stins din […]