IN MEMORIAM. Iuliana Dorneanu - Profesor şi destin Desigur ca aceasta memorie vorbeste, intii de toate, celor care s-au bucurat de minunata sa misiune in aceasta viata, de vocatia profesorala, de inteligenta si distinctia cu care doamna Iuliana Dorneanu a savirsit, fara cusur, lucrarea paideica, de o exceptionala putere formativa si creatoare, adresata magnanim citorva zeci de generatii de elevi, care au avut sansa de a o intilni si de a o cunoaste. Profesoara de Chimie, in obisnuita formula a disc (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

